الصلوات المفروض وأسماؤها وأوقاتها، وسنن الصلوات القبلية والبعدية وحكم قضائها وما الفرق بين السنن القبلية والسنن البعدية وما هو الدليل عليها,, كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدون إجابته في هذا التقرير فإلي التفاصيل

أسماء الصلوات المفروضة:

إحداها: صلاة الصبح، وتسمى الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر، وصلاة الغداة.

وثانيتها: صلاة الظهر، وهي التي تكون عند الزوال.

وثالثتها: صلاة العصر، وهي التي تلي الظهر.

ورابعتها: صلاة المغرب، وهي التي تكون عند الغروب، وتسمى صلاة الشاهد.

وخامستها: صلاة العشاء، وهي التي بين المغرب والصبح، وتسمى العتمة، إلا أن تسميتها بالعشاء أولى، لأنه الذي ورد في القرآن الكريم.

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

أوقات الصلوات الخمس

لكل صلاة وقتين: اختياري، تؤدى فيه الصلاة أول الوقت. واضطراري، ويبتدئ بعد آخر الوقت المختار، ويصلي فيه من اضطر لتأخير الصلاة بسبب أمر شغله. وأوقات الصلوات الخمس على الشكل التالي:

1 - وقت الصبح الاختياري والاضطراري

أول وقت صلاة الصبح: انشقاق الفجر وانتشار الضياء في أقصى المشرق مكان طلوع الشمس، وآخر وقتها: الإسفار البين. وقيل: يمتد إلى ما قبل طلوع الشمس. وهما قولان مشهوران: الأول لابن القاسم، والثاني لابن وهب.

وأفضل الوقت المختار: أوله، لما صح عن عائشة زوج النّبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. (صحيح البخاري، باب سرعة انصراف النساء من الصبح). وعلى هذا العمل عند الصحابة.

2- وقت الظهر الاختياري والاضطراري

أول وقت صلاة الظهر المختار إذا مالت الشمس عن وسط السماء، وأخذ الظل في الزيادة. والأفضل أن يُبرَد بصلاة الظهر عند ما تشتد الحرارة، أي تؤخر حتى تخف درجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». (الموطأ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة) وآخر الوقت المختار للظهر، أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار.

3 - وقت العصر الاختياري والاضطراري

أول وقت العصر المختار هو آخر وقت الظهر المختار. وعليه، فهما مشتركتان في الوقت. وآخر وقت العصر المختار؛ أن يصير ظل كل شيء على قدره مرتين بعد ظل نصف النهار.

والذي ورد عن مالك رحمه الله أن آخر الوقت المختار للعصر يمتد إلى ما قبيل اصفرار الشمس.

والمذهب أن تقدم صلاة العصر أول وقتها. وهذا أفضل.

4 - وقت المغرب الاختياري والاضطراري

وقت صلاة المغرب الاختياري يبدأ من غروب الشمس، وسميت صلاة المغرب لأنها تقع عند الغروب. وتسمى صلاة الشاهد لأن الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد. ويقدر وقتها الاختياري بقدر فعلها وتحصيل شروطها الأربعة بعد وقت الأذان. وقيل: يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، والأول هو المعتمد، وهو قول ابن القاسم.

5- وقت العشاء الاختياري والاضطراري

وقت صلاة العشاء المختار: غيبوبة الشفق، أي الحمرة الباقية ناحية غروب الشمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ». (السنن الكبرى للبيهقي، باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الحمرة). ومن أراد تأخيرها لأجل عذر شرعي، فآخر وقتها ثلث الليل الأول.

وأداؤها في أول وقتها أولى، ويستحب لأهل المساجد تأخيرها قليلا، من أجل اجتماع الناس، وتشترك المغرب مع العشاء في الوقت الضروري، حيث يمتد من حين أدائها إلى ما قبل الفجر بركعة.

معنى النوافل وأقسامها

شرع الله عز وجل تطوع النوافل لتكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ...فانظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. رواه أبو داود.



والنوافل هي ما سوى الفرائض، وتنقسم إلى قسمين:



- نوافل تابعة للفرائض، وتسمى بالرواتب، وهي نوعان:



- مؤكدات، وهي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.



-وغير المؤكدات: أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.



أما النوافل غير الرواتب، فهي كثيرة منها: الوتر، وصلاة الضحى، وهناك نوع من النوافل يسميه بعض العلماء سننًا مؤكدة: كالعيدين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف.



وهناك نوافل مطلقة غير مقيدة بعدد، وهي تصلى في أي وقت باستثناء أوقات الكراهة.

سنن الصلاة القبلية والبعدية

سنن الصلاة القبلية والبعدية هي التي تصلى قبل صلاة الفريضة وبعدها ـ تقربا إلى الله تعالى، وجبرا لما قد يكون في الفريضة من نقص

وتنقسم إلى قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة؛ فالمؤكدة اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.



وغير المؤكدة: أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

وورد في خبر صحيح سنية أربع بعد الظهر، فعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وهذه السنن يسميها أهل العلم بالرواتب القبلية والبعدية، وقد اختلفت مذاهبهم في عددها.

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

عدد رواتب الصلوات

اختلف العلماء في عد رواتب الصلوات بناء على اختلاف الأحاديث، فمنهم من رأى أنها عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، وهو المعتمد عند الحنابلة.

ومنهم من رأى أن السنة قبل الظهر أربع ركعات فيكون المجموع ثنتي عشرة ركعة وهو قول الشافعي، كما عزاه إليه ابن قدامة في المغني.

ومنهم من رأى أنه يصلي قبل العصر أربعا مع العشر المذكورة أولا فيكون المجموع أربع عشرة ركعة وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، وقيل بل السنة مع هذا أربع بعد الظهر فيكون المجموع ثماني عشرة ركعة، وكل ذلك من السنن الرواتب وبعضها آكد من بعض، فلا ينبغي أن ينقص عن الركعات العشر الواردة في حديث ابن عمر، ولو صلى ثنتي عشرة لكان زيادة خير: ففي صحيح مسلم عن أم حبيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة.

حكم قضاء السنن الرواتب

من فاتته سنة من هذه السنن سواء سنة الصبح أو سنة الظهر أو غيرهما فإنه يقضيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وأقر على قضاء سنة الصبح بعدها، وقضى سنة الصبح مع الفريضة.

والقائلون بمشروعية قضاء الرواتب لا يفرقون بين من تركها عمدا أو نسيانا، فيشرع قضاء السنن لكل من تركها، ولكن تعمد تركها حتى يفوت وقتها مما لا ينبغي، وهو يفوت على صاحبه الأجر الكامل، فليس فعل السنة أداء كفعلها قضاء، ومن العلماء من يرى أن من تعمد تفويت السنة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها لأنه هو الذي تسبب في حرمان نفسه من الفضل.

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