حكاية أقدم مطعم فول وطعمية بالدرب الأحمر.. تم افتتاحه عام 1947.. ارتاده مشاهير الفن والتمثيل.. يتوافد عليه السياح الأجانب والعرب.. وهذه أبرز الأصناف الجديدة (فيديو وصور)

تُعد منطقة الدرب الأحمر من أقدم مناطق “القاهرة التاريخية”، بدأت نشأتها في عهد الفاطميين.

وشارع باب الوزير هو أحد أبرز الشوارع التي يقصدها السياح بالمنطقة، نظرا إلى أنها منطقة غنية بالتراث والثقافة المصرية، وضمن الثقافة المصرية الجاذبة للسياح هي ثقافة الطعام المصرى.

قصة أقدم المطاعم بالدرب الأحمر

محمد علي موسى وشهرته "محمد قطة" ولد بمنطقة الدرب الأحمر ومطعمه متواجد بشارع باب الوزير بالمنطقة تم افتتاحه عام 1947 كأول مطعم بمنطقة الدرب الأحمر، وورث إدارة مطعمه عن والده وأجداده، فهو يعد الجيل الرابع لإدارة المطعم الذي تخصص في بيع الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية منذ افتتاحه وحتى الآن.

يعمل محمد قطة على تطوير المطعم باستمرار فقد أدخل أصناف جديدة مع حرصه على اتقانه عملها مثل طواجن الفول بالقشطة والفول بالجبنة الموتزاريلا وحواوشى طعمية، وفي شهر رمضان الماضي أضاف صنفا جديدا وهو القطايف المحشية بالطعمية والجبنة الموتزريلا.

وهذا ما شجع الناس على تجربة هذه الأصناف الجديدة، كما أنهم أعجبوا بها، حيث أقدم على زيارة مطعمه بعض الفنانين والمشاهير مثل عبد الباسط حمودة وهو من أبناء الدرب الأحمر وأحمد العوضي وأحمد الباز ومحمد هنيدي.

سمعته الطيبة وترحيبه بالزوار جعلت الناس تأتى إليه من أماكن بعيدة، بالإضافة إلى تقديمه لطعام مختلف، كما أن زواره ليس فقط من أبناء العاصمة وإنما من محافظات مختلفة، وكذلك يتوافد عليه السياح الأجانب والعرب.

قامت مؤسسة أغاخان بزيارة مطعمه وتجربة الطعام الذي يقدمه فقررت تطوير مطعمه باعتباره مطعم يقدم الأكلات الشعبية المصرية بمكان سياحي، كما أن المعونة الأمريكية قدمت له دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية ودورة عن حسن وسلامة الغذاء.

أسعار في متناول الجميع، اعتاد أن يقوم بتقديم الطعام بسعر مخفض حتى يسعد الأطفال على وجه الخصوص حتى وصل سعر الساندوتش إلى جنيه.

تذكر محمد أنه هناك من طلب منه 100 ساندوتش ولكنه رفض وفضل أن يكون الحد الأقصى للفرد هو 5 سندوتشات حتى يرضي أكبر عدد ممكن من الناس، ويوفر الطعام لعدد كبير منهم، وذلك قبل ارتفاع الأسعار الحالي، حيث من الصعب عليه الاستمرار فيما كان معتاد أن يفعله.

ولأن الكثير من السياح تأتى لذلك المكان ولذلك فهو يرجو ان يتم الاهتمام بهذا المكان فشارع باب الوزير لا يقل أهميته عن شارع المعز، ولذلك فهو يتمنى أن يحظى بنفس الاهتمام.

يتمنى محمد أن يكمل أولاده مسيرته ليحملوا اسمه واسم والده ومجهودهم ويديروا مطعمه من بعده.

الفول والطعمية عند المصريين

الطعمية هى المسمى الذى يستخدمه أهل القاهرة والفلافل هى مسمى أهل الإسكندرية هناك نظرية ترجح أنها تعود إلى الحضارة المصرية القديمة نظرا إلى أنهم ياخذوها معهم إلى المقابر منذ 4000 عام فهي أساسها من الفول، كما أنها لا تصنع من الفول فقط وإنما يضاف عليها الكزبرة والكرات والثوم والملح والفلفل والكمون والشطة، ويمكن تبديل الفول بالحمص حسب الرغبة ثم تقلى بالزيت، ولاتزال تعد من الأطباق الرئيسية على الإفطار بمصر كما أنهم يفضلوا الابتكار فيها وتطويرها.

استخدم المصريون القدماء الفول لإطعام جنودهم خلال فترات الحروب والغزوات كما أنه استخدم فى طقوس الشفاء وتقديم القرابين لبعض الآلهة المصرية القديمة وبمرور الوقت أصبح له مكانة فريدة بثقافة الطعام المصرى وأساسيا بوجبة الإفطار، يمكن أن يضاف عليه الثوم والطماطم وعصير الليمون والملح وزيت الزيتون والطحينة والبقدونس، وكل هذة الإضافات تخضع لرغبة من يتناولها.

الفول والطعمية فى دول أخرى

تعد الفلافل من أشهر الأكلات بالوطن العربى، تصنع فى بلاد الشام من الحمص وتسمى الباجية فى اليمن وجيبوتى وشمال الصومال كما أنها تؤكل فى جميع انحاء العالم كوجبة نباتية سريعة اليوم مثل اليونان وأمريكا بها مطاعم فلافل يقدمون طعام صحى كبديل للحوم للنباتيين فهى تقدم كبرجر نباتى غنى بالبروتين والحديد.

الفول هو أكله شعبية مصرية فى الأساس ولكن يوجد فى بعض الدول العربية ويطهى بشكل مختلف مثل السعودية يعد طبقا أساسيا فى وجبة الإفطار.

فوائد الفول والطعمية

تحتوى الطعمية على قيمة غذائية جيدة مستمدة من البروتين النباتى والألياف المتوفر بالفول، وخصوصا أنها تؤكل مع السلطة الخضراء تمد الجسم بالطاقة لباقى اليوم، تساعد على زيادة إنتاج هرمون الشبع وتثبيط إنتاج الجسم لهرمونات الجوع، كما تساعد الألياف الموجودة بالطعمية على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنها تساعد على تحسين حركة الأمعاء بالجسم مما يقى من الإصابة بالامساك وسرطان القولون.

أما عن الفول فهو يقى من السكتة الدماغية لأنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجسم من التلف، يخفض مستويات السكر بالدم أيضا، كما أنه مفيد للقلب فهو يخفض من مستوى الكوليسترول، يمنع الشعور بالتعب والجوع والارهاق ويحتوى على المنجنيز والنحاس والماجنسيوم والفسفور الذى يعمل على تقوية صحة العظام.

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