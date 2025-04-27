كأس العالم للجمباز الفني، جودي عبدالله تحقق برونزية جديدة علي جهاز المتوازي

حصدت جودي عبدالله لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركتها في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

جودي عبدالله تحقق برونزية جديدة علي جهاز المتوازي

وفازت جودي عبدالله بالميدالية البرونزية خلال مشاركتها في نهائيات جهاز المتوازي ببطولة كأس العالم للجمباز الفني.

وكانت جودي حققت ميدالية برونزية علي جهاز حصان القفز لتضيف الميدالية الثانية لها علي جهاز المتوازي

وكان عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز الفني احرز ميدالية برونزية علي جهاز الحلق ليرتفع رصيد منتخب مصر للجمباز الفني في منافسات بطولة العالم الي ثلاث ميداليات برونزية

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.



ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته بعد حصول مصر علي ثلاث ميداليات برونزية اليوم لكل من جودي عبد الله ميداليتين وعمر العربي ميدالية

وأضاف امين أن هذا يعتبر تكليل لمجهودات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وبداية لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي سيحققها الجمباز المصري خلال الفترة المقبلة.

واختتم امين أن منتخب مصر للجمباز الفني ما زال ينافس علي الحصول علي عدد اخر من الميداليات غدا الاثنين في ختام منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.