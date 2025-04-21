مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة هجومية مميزة

اقترب نادي مانشستر يونايتد من إنجاز صفقة هجومية بارزة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كونيا يقترب من مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد اقترب من التوصل لاتفاق مع البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم فريق وولفرهامبتون، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وأشارت إلى عزم النادي الإنجليزي على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب ال25 عاما، والبالغة 62.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن النادي سيضطر للانتظار لتوفيق أوضاعه المالية الشهر المقبل، لتفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، قبل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق برغبة نادي نيوكاسل يونايتد في الظفر بتوقيع كونيا، لرغبة المدرب إيدي هاو في الاعتماد عليه كجناح أيسر.

لكن إعجاب المدرب البرتغالي روبن أموريم بلاعب أتلتيكو مدريد السابق، دفع اليونايتد للتواصل مع ممثلي اللاعب من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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