الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

حبس عاطلين متهمين بإلقاء سائق من فوق الجبل بالمقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطلين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بإلقاء سائق حيا من أعلى جبل المقطم بعد إعطائه عبوة عصير بها أقراص منومة؛ وذلك لسرقة السيارة قيادته.

 

مقتل سائق لسرقة السيارة على يد صديقه وآخر 

وكشفت التحريات، أن الجناه أحدهما يرتبط بعلاقة صداقة مع المجنى عليه، واستدرجه لتنفيذ الجريمة. 

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات يفيد بتغيب زوجها عقب مغادرته مسكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان مقيمان بدائرة القسم.  

 

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة، موضحين أنهما استدرجا المجني عليه، الذي تربطه صلة صداقة بأحدهما، بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق بسيارة مستأجرة يعمل عليها كسائق. 

وعقب وصولهم إلى وجهتهم، قاما بتخديره عبر تقديم عبوة مشروب تحوي أقراصًا منومة، وعندما فقد وعيه، قاما بدفعه من أعلى منطقة جبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، مما أدى إلى وفاته.

وعقب ارتكاب الجريمة، استولى الجانيان على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول. وتم، بناءً على اعترافهما، العثور على جثمان المجني عليه وضبط السيارة بمكان إخفائها. كما تم ضبط الهاتف المحمول بحوزة أحد الأشخاص سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

 

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دائرة قسم شرطة المقطم قسم شرطة المقطم قسم شرطة المطرية قسم شرطة مصر القديمة مديرية أمن القاهرة

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