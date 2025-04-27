أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تحتفي بالأطفال الأيتام ذوي الهمم

اختتمت اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس فعالياتها الاحتفالية بمناسبة يوم التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة الأيتام بمشاركة عدد من دور الأيتام.

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تحتفي بالأطفال الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والورش التفاعلية ورشة (ارسم ملامحي) للرسم علي وجه الأطفال وورشة ( لون بخيالك ) وورشة ( فن المجسمات ) لتلوين المجسمات وورشة ( محطة المهارات) لألعاب تنمية مهارات الأطفال.

وجاء ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تفعيل دورها المجتمعي وتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في بناء مجتمع متوازن ومتكامل وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وأقيمت الفعاليات بمشاركة واسعة من الأطفال الأيتام، بهدف دمجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وقد شهدت الفعاليات أجواء من الفرح والبهجة، وعكست حرص الجامعة على دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية تحت إشراف وتنسيق ابراهيم سعيد حمزة امين مساعد قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفي كلمتها اكدت سمر رجب نائب رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر على أهمية تضافر جهود المؤسسات المختلفة لدعم الأيتام وتمكينهم، وثمنت الدعم الذي تقدمه ادارة جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب مشيدًة بالدور الذي تقوم به الجامعة واسرة طلاب من أجل مصر في هذا مجال المشاركة المجتمعية كما أعربت عن سعادتها بمشاركة الأطفال في هذه الفعاليات وتفاعلهم الإيجابي مع الأنشطة المختلفة.

ومن جانبهم، أعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم بهذه الاحتفالية، وعن شكرهم لجامعة عين شمس على هذه المبادرة الطيبة التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم.

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