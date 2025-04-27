بدء إنشاء كوبري المشاة أعلى السكة الحديد بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن بدء الأعمال في إنشاء كوبري مشاة أعلى شريط السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري بمدينة سوهاج للقضاء الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين وجاء إنشاء الكوبري في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على تكرار الحوادث بالمنطقة.

وأوضح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج أنه في شهر يناير الماضي تم وضع حجر الأساس لإنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري بمدينة سوهاج واليوم تم البدء به وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من تكرار الحوادث تعزيز الأمن والسلامة العامة، ويعد المزلقان من النقاط الحيوية التي تشهد كثافة مرورية للمشاة، مشيرا إلى أن الكوبري سيسهم في توفير ممر آمن لعبور المشاة، مما يحد من الحوادث بالمنطقة، ويحافظ على سلامة المواطنين من حوادث القطارات

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