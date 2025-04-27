نائب محافظ الأقصر يقود حملة ضد الإدمان داخل مواقف السيارات

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بفعاليات ظاهرة " خطوة ضد الإدمان" التي تم خلالها المرور على عدد من مواقف سيارات الأجرة الرئيسية بمدينة الأقصر، في ضوء دعم قيادات محافظة الأقصر، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمبادرة "ظواهر"، التي أطلقها عدد من شباب المحافظة لمواجهة الظواهر والسلوكيات السلبية وبناء جيل واع يساهم في بناء المجتمع وتطويره.

خطوات ضد الإدمان مبادرة ظواهر



استهدفت الفعاليات توعية السائقين والمواطنين بأضرار المخدرات وتوعيتهم بمخاطرها الصحية والنفسية، وذلك بحضور اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وممثلي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفريق الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر.

وشملت الفعاليات المرور على موقف سيارات البياضية وأرمنت وموقف سيارات الزينية والحبيل وطيبة، وموقف سيارات الأقاليم "المحافظات"، حيث قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وفريق الهلال الأحمر المصري بتوزيع مطبوعات على السائقين والمواطنين، تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطي المخدرات والآثار السلبية للإدمان على الصحة العامة والحياة الاجتماعية للفرد والأسرة.



كما تم التعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للإدمان وكيفية التعامل مع الحالات المرضية مجانا وفى سرية تامة.



ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من جانب السائقين الذين تجاوبوا مع المبادرة وقاموا بلصق الملصقات الخاصة بالمبادرة على وداخل سياراتهم، كما قاموا بالاستفسار عن كيفية التواصل مع الخط الساخن (16023) لعلاج الإدمان لمساعدات الحالات التي وقعت تحت تأثير المخدرات، كما أكد أعداد من السائقين أنهم سيكونون مساعدين لأهداف المبادرة عبر التحدث مع الركاب وتوعيتهم بأضرار المخدرات.



ومن جانبه التقى نائب محافظ الأقصر، مع السائقين أثناء الفعاليات وتحدث معهم، مؤكدا على أنهم يجب أن يكونوا قدوة حسنة لأسرهم وحتى الركاب المستقلين لسياراتهم وأن عليهم المساهمة في أعمال التوعية بأضرار المخدرات باعتبارها مدمرة للإنسان والمجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وأنها تعطى قوة في التركيز أثناء القيادة وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، مشيرا إلى أن مكافحة الإدمان تتطلب تعاون جميع فئات المجتمع، للحفاظ على شبابنا وأبنائنا من طريق المخدرات المظلم.

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