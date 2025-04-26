السبت 26 أبريل 2025
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وكيل صحة سوهاج يناقش آليات تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة

الدكتو عمرو دويدار
الدكتو عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

ترأس الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعًا موسعًا مع مديري مستشفيات المحافظة، بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية ومديري المستشفيات، وذلك لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الأداء داخل جميع المستشفيات.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل وتشغيل العيادات المسائية في كافة مستشفيات سوهاج، بما يساهم في تخفيف الضغط على العيادات الصباحية، ويوفر خدمات علاجية متميزة للمرضى على مدار اليوم.

 

وأكد "دويدار" أهمية تذليل جميع المعوقات التي قد تحول دون تشغيل العيادات المسائية بانتظام، موجهًا مديري المستشفيات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم الفني والإداري المطلوب.

كما ناقش الإجتماع عددًا من الملفات المهمة، منها تعزيز توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وأهمية التعامل السريع مع أي شكاوى واردة من المواطنين. وكذلك ناقش سيادته مؤشرات الأداء للمستشفيات خلال الفترة الماضية وسبل تعزيزها وفق خطة العمل المقررة.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتأكيده أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، داعيًا جميع الفرق الطبية والإدارية إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصحي بسوهاج.

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اتخاذ الاجراءات اتخاذ الاجراءات اللازمة الاجراءات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين العمل بروح الفريق

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