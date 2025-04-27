الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يعلن قبول اعتذار سامي قمصان عن تدريب الفريق

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

الأهلي، أعلن مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قبول اعتذار سامي قمصان عن عدم استكمال مهام عمله، وتوجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

ووجه النادي الأهلي الشكر إلى سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي والمجهودات التي بذلها مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

ملامح الجهاز الفني الجديد

وقال مصدر داخل الأهلي: إن ملامح الجهاز الفني الجديد للأهلي تتكون من محمد يوسف مديرا رياضيا وعماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني ومحمد شوقي ومحمد نجيب وميشيل يانكون مدربا لحراس المرمى لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

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الأهلي محمود الخطيب القلعة الحمراء سامي قمصان النادي الأهلي

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