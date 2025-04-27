محافظ الجيزة يفتتح معرض "صنع بالتعليم الفني" ويثني على إبداعات الطلاب

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات المعرض السنوي "صنع بالتعليم الفني" الذي أقيم في مدرسة إمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري، يأتي هذا المعرض ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا واحد" الهادفة إلى محاربة الغلاء وتوفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على اهتمام الدولة البالغ بتمكين الشباب ورعاية مواهبهم، مشيرًا إلى حرصها على تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في سوق العمل، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة، معتبرًا إياها دليلًا على تطور مهارات الطلاب وجهود هيئة التدريس.

وأضاف النجار أن التعليم الفني يلعب دورًا حيويًا في دعم جهود الدولة لمواجهة الغلاء، من خلال توفير منتجات صناعية وزراعية بأسعار تنافسية. كما أكد على أهمية المعارض في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج لدى الطلاب وربطهم بسوق العمل الفعلي.

من جانبه، أوضح سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المعرض شهد مشاركة 18 مدرسة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتنوعت المعروضات لتشمل منتجات في مجالات الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، الأثاث، النجارة، الإلكترونيات، التبريد والتكييف، الزخرفة، والمعادن.

حضر الافتتاح العميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء، وممثلو الإدارات التعليمية المختلفة.

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