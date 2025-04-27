حزب مصر أكتوبر: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس غير متزنة وهوجاء

أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، من رسوم عبور قناة السويس، مدعيا أن للولايات المتحدة دورا في وجود القناة.

تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

وأكدت مديح أن تصريحات ترامب غير المتزنة والهوجاء، محاولة غير مقبولة بشكل قاطع وحاسم للتدخل في السيادة المصرية، فهي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على حرية الملاحة في قناة السويس لجميع السفن، التجارية والعسكرية، دون تمييز في الجنسية، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة.

وأوضحت أن قناة السويس شريان حيوي للاقتصاد المصري والعالمي، وأن مصر قدمت تضحيات جسيمة من أجل حفرها وتأمينها، حيث سالت دماء آلاف المصريين الطاهرة في سبيل إنشائها وحمايتها، ونحن بذكرى تحرير سيناء ليس ببعيدين، فالمصري لا يفرط عن ذرة رمل من أرضه، ولا يقبل أن يكون قراره السيادي أو السياسي بإملاء خارجي، مشددة على أن تصريحات ترامب تعكس عنجهية مرفوضة، وأن مصر ستظل صامدة أمام أي محاولات للنيل من سيادتها أو مكانتها الدولية.

وشددت مديح على أن مصر لن تفرط في حقوقها أو أمنها القومي مهما كانت الضغوط، وستتصدى لأي محاولات لفرض الهيمنة أو الاستعلاء، تماما كما رفضت سابقا مخططات التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء، مثمنة قوة القيادة السياسية المصرية وحكمتها في التعامل مع مثل هذه التحديات، مؤكدة أن مصر قادرة على فرض كلمتها والدفاع عن مصالحها بكل حزم وحكمة.

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