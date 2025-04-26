مقتل شاب على يد شقيقه بطريق الخطأ أثناء مشاجرة في الأقصر

لقي شاب عشريني مصرعه قتلا بطلق ناري على يد شقيقه عن طريق الخطأ بأرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، على خلفية مشاجرة مع طرف آخر.

تفاصيل مقتل شاب بطلق ناري

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بورود بلاغ للنجدة عن مقتل شاب يدعى «ا.ف» 28 عاما، بطلق ناري عن طريق الخطأ بناحية نجع ساحل الجرف التابع لقرية أرمنت الحيط، أثناء مشاجرة مع طرف آخر.



ودلت المعلومات الأولية أن الشاب كان برفقة شقيقه في المشاجرة وخرجت طلقة عن طريق الخطأ، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم القبض على شقيقه والطرف الثاني من المشاجرة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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