ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 290 مليون دولار

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 290 مليون دولار مقارنة بـ 276 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%، وهو ما يعكس صمود وتطور قطاع الغزل والمنسوجات المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الحالية في الطلب الخارجي.





زيادة صادرات القطاع بنسبة 15% خلال عام 2025

وأشار سلام إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي ضمن خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع بنسبة 15% خلال عام 2025، وقد تمكن القطاع بالفعل من تحقيق نحو 22% من المستهدف السنوي البالغ 1.302 مليار دولار خلال الربع الأول، مما يدل على تحسن نسبي في الأداء الكلي.

شهر مارس سجّل أعلى قيمة للصادرات خلال الربع الأول



وأضاف رئيس المجلس أن شهر مارس سجّل أعلى قيمة للصادرات خلال الربع الأول، بواقع 100 مليون دولار، يليه شهر فبراير بـ 96 مليون دولار، ثم يناير بـ 94 مليون دولار، وهو ما يشير إلى تصاعد تدريجي في الأداء الشهري للقطاع.



وأوضح سلام أن قطاع الأقمشة حافظ على صدارته كأعلى القطاعات الفرعية تصديرًا خلال الفترة، محققًا إجمالي161 مليون دولار، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي 62 مليون دولار، ثم قطاع المنسوجات التقنية بـ 38 مليون دولار، وأخيرًا قطاع الألياف بـ 26 مليون دولار. ولفت إلى أن المنسوجات التقنية كانت الأعلى نموًا بين القطاعات، بنسبة زيادة 19%، تليها الأقمشة بنسبة 18%، في حين شهدت صادرات الألياف والغزول تراجعًا بنسب 28% و14% على التوالي مقارنة بالربع الأول من 2024.

تركيا تحتل المركز الأول بالأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات



وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح رئيس المجلس أن تركيا لا تزال تحتل المركز الأول بالأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات، بإجمالي صادرات بلغ 128 مليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وتمثل صادراتنا إلى تركيا نحو 44% من إجمالي صادرات القطاع. تليها الجزائر بإجمالي 35 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ 27 مليون دولار.



وأشار سلام إلى أن هناك تحركات إيجابية في بعض الأسواق الجديدة والواعدة، على رأسها البرازيل التي شهدت صادراتنا إليها نموًا بنسبة تجاوزت 100%، مما يعكس نجاح جهود فتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية. في المقابل، انخفضت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى بعض الأسواق التقليدية مثل الهند وتونس.



وفيما يخص البنود الجمركية الأعلى تصديرًا، تصدّر البند 540752 المتعلق بـ "الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات بوليستر" القائمة بإجمالي صادرات 46 مليون دولار، محققًا نسبة نمو 104% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد عالميًا على هذه النوعية من المنتجات.



كما أشار سلام إلى أن 93% من صادرات القطاع تتركز في 20 سوقًا رئيسيًا، مما يدل على تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات. ولفت إلى أن صادراتنا إلى دول قارة آسيا (بما فيها تركيا) سجلت أعلى معدل أداء، بقيمة 151 مليون دولار وبمعدل نمو 19%، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14%، وارتفعت إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 3%.



واختتم المهندس هاني سلام تصريحه بالتأكيد على أن المجلس يواصل جهوده بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنافسية القطاع، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير برامج دعم موجهة للشركات المصدرة، خاصة في مجالات التحول الأخضر، والتكنولوجيا، والتوسع في الأسواق بشمال أفريقيا والأسواق اللاتينية.

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