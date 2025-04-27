الاتحاد البرازيلي يقدم عرضا جديدا لكارلو أنشيلوتي

قدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عرضا جديدا للتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لريال مدريد.

عرض جديد من البرازيل لأنشيلوتي

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية: إن أنشيلوتي يدرك أن فرص استمراره مع ريال مدريد حتى نهاية عقده أصبحت محدودة للغاية.

وأشارت إلى أن مستقبل المدرب مع الفريق أصبح "أكثر غموضا مع اقتراب نهاية الموسم الجاري"، خاصة مع خسارة نهائي كأس الملك أمس، على يد برشلونة".

وأفادت الشبكة بأن الجهاز الفني لأنشيلوتي على يقين بعدم استمراره مع النادي خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وأضافت "مصادر موثوقة في مدريد أكدت أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يعمل حاليا على حسم تفاصيل التعاقد مع تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق".

وأوضحت "ريليفو" أن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بات قريبا من مرحلة التوقيع الرسمي، حيث يمتد العرض حتى كأس العالم 2026، مع منحه الراتب ذاته الذي يتقاضاه حاليا مع ريال مدريد، إلى جانب إمكانية تمديد الارتباط حتى عام 2030.

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