بالارقام، أهم 20 منتجًا غذائيًا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024

استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية أحدث البيانات العالمية المرتبطة بواردات الولايات المتحدة، والتى تشير إلى أنها تعد أكبر مستورد للسلع في العالم، حيث بلغت وارداتها 3.2 تريليون دولار، كما أن الصين ثاني أكبر مورد للولايات المتحدة بنحو 448 مليار دولار ما جعل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين يميل لصالح الأخيرة بنحو 300 مليار دولار بينما يبلغ العجز الكلي للميزان التجاري الأمريكي نحو تريليون دولار.



ونظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية هامة عبر تطبيق زووم تحت عنوان "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟".

الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي

واستضافت الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الأمريكي، خاصة في ظل التغيرات الجمركية الأخيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

211 مليار دولار ورادات الولايات المتحدة من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024 من دول العالم

وفي قطاع الأغذية، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 211 مليار دولار من الأغذية المصنعة والطازجة في عام 2024، لتصبح أكبر مستورد للغذاء في العالم، استحوذت الصين على 6 مليارات منها فقط، فى حين تتصدر المكسيك قائمة أكبر مصدري الأغذية إلى أمريكا بحوالي 47 مليون دولار بنسبة 23% من إجمالي الواردات، تليها كندا بـ 37 مليون دولار (17%)، ثم إيطاليا والبرازيل بـ 8 مليارات دولار لكل منهما 4%.

أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية



وعن أنواع الأغذية التي تستوردها الولايات المتحدة بقيم عالية، احتلت المشروبات، الكحول والخل المرتبة الأولى بنحو 33 مليار دولار، تليها الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بنحو 26 مليار دولار، الأسماك والقشريات الرخويات واللافقاريات المائية الأخرى بنحو 21 مليار دولار، الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية بنحو 17 مليار دولار، الخضروات الصالحة للأكل وجذورها ودرناتها 17 مليار دولار.

إمكانيات النمو للصادرات المصرية

أهم 20 منتجًا غذائيًا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024



واستعرضت الدراسة التى اعدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهم 20 منتجًا غذائيًا صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 وجاءت كالتالى:

- جاء فى مقدمتها مستحضرات الخضروات بنحو 37 مليون دولار

- الفراولة المجمدة بنحو 31 مليون دولار

- الخضروات المجمدة بنحو 31 مليون دولار

- زيتون المائدة 28 مليون دولار

- البطاطس المجمدة بنحو 23 مليون دولار

- الخميرة بنحو 20 مليون دولار

- الملح بنحو 18 مليون دولار

- الزيوت الأساسية والراتنجات بنحو 10 مليون دولار

- المكرونة بنحو 9 ملايين دولار

- الخضروات المخللة بنحو 8 ملايين دولار

- البصل المجفف بنحو 6 ملايين دولار

- الخضروات المجففة بنحو 6 ملايين دولار

- معجون الطماطم بنحو 6 ملايين دولار

- المحليات المشتقة بنحو 4 ملايين دولار

- الطحينة والحلاوة الطحينية بنحو 4 ملايين دولار

- الخرشوف المجمد بنحو 3 ملايين دولار

- مستحضرات الحبوب بنحو 3 ملايين دولار

ومنتجات متنوعة أخرى بنحو 3 مليون دولار.





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