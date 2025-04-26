السبت 26 أبريل 2025
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محافظ القاهرة: بدء تسكين باعة الزلزال بسوقى عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود (صور)

أسواق تحيا مصر، فيتو
أسواق تحيا مصر، فيتو
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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع كافة المخلفات الناتجة عن إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم بعد نقل الباعة المتواجدين به إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم.

محافظ القاهرة يتابع إزالة البناء المخالف بالمقطم

إزالة سوق الزلزال بالمقطم ونقل الباعة إلى أسواق تحيا مصر (صور)

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائى بشارع ٩ بالمقطم يرافقه م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  و العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة،  ووليد شوقى رئيس حى المقطم،  وعدد من قيادات المحافظة.


وأضاف محافظ القاهرة أنه يتابع تسكين الباعة في أماكنهم بالسوقين اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات،  وتوفير أماكن حضارية للباعة فى أسواق مجمعة.

وأكد محافظ القاهرة أن أهالى المنطقة استقبلوا ازالة سوق الزلزال العشوائى الذى تمت إزالته بترحاب شديد  حيث كان يمثل بؤرة تلوث للمنطقة، كما كان امتداده العشوائى داخل الشوارع يعيق دخول سيارات الاسعاف وعربات الاطفاء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يضار أى بائع،  حيث تم توفير مكان لكافة الباعة المتواجدين فى السوق القديم بالأسواق الحضارية الجديدة.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة المشروعات التنموية التى تقيمها الدولة تهدف إلى المساهمة فى رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين اللذين تم نقل الباعة لهما مزودين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، ومدعمين بكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة بهما.

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