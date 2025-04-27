صرف 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين من النقابة العامة

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف اعانات صحية خلال شهر أبريل 2025، من خلال صندوق الزمالة لدعم المعلمين المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ل 168 معلما، بواقع 20 ألف جنيه منحة لاترد، بالاضافة إلى اعانة وفاة بحادث لأسر 3 حالات بواقع 40 ألف جنيه لكل أسرة، بقيمة اجمالية بلغت 3 ملايين و75 ألف جنيه، بعد تقديم المستندات المطلوبة وفحصها من الجهات المعنية.

نقابة المعلمين: 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين خلال أبريل

كما أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة أقرت إضافة مرضين جديدين لقائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى يمنح عليها الإعانة الصحية، هما الفشل الكبدى وارتخاء العضلات، لدعم أصحابها ومساندة أسرهم، لتصبح القائمة تشمل 14 مرضا، بالاضافة للسابق، أمراض السرطان، والفشل الكلوى، زراعة أحد الأعضاء الرئيسية، السكتة الدماغية، جراحة القلب المفتوح، فقد البصر، بتر أحد الأطراف، استئصال الكلي، والروماتويد، الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، الشلل الرعاش.

"الزناتى" يوجه بالتواصل المباشر مع المعلمين المستحقين لدعمهم نفسيا ومعنويا

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء فرعيات المعلمين ولجانها النقابية، بالتواصل المباشر مع المعلمين الذين يتم صرف إعانات صحية لهم، وعمل زيارات منتظمة فى محل سكنهم للاطمئنان على استمرار خطة علاجهم، وتلبية أى مطالب للمعلم وأسرته وتسليمهم مستحقاتهم المالية بشكل شخصى، تكريما للمعلم ومساندته بشكل دائم.



وأكد "الزناتي"، أن النقابة العامة لا تألو جهدا لتوفير خدمات للمعلم فى كل ربوع المحافظات، والحفاظ على التواصل المستمر بين النقابة وأعضائها ومساندتهم بشكل مستمر فى كل المواقف، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمعلم، ودور واجب للنقابة تجاه أعضائها حملة مشاعل العلم والتربية والتعليم.

وعلى الفور قام أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وممثلى فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بتنفيذ تعليمات النقيب العام وتسليم المعلمين المستحقين عن شهر أبريل شيكات الإعانة الصحية بشكل شخصى.

وحرص خلف الزناتي نقيب المعلمين على الاتصال بعدد من المعلمين والمعلمات المستحقين للإعانة خلال زيارة أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء الفرعيات واللجان النقابية، ووجهوا الشكر لنقيب المعلمين على دعمه ومساندته لهم، معربين عن سعادتهم بزيارة أعضاء النقابة لمحل سكنهم، والحرص على التواصل المباشر معهم.

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