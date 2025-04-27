وزير الإسكان يعلن إنشاء منصة عقارية ووحدة لتنظيم السوق العقاري

استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أهمية مشروع قانون الرقم القومى للعقارات المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مشيرا إلى أنه يتم عدد من المكتسبات، منها إنشاء قاعدة بيانات قوية للعقارات.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

حوكمة التعاملات التى تتم فى ملف العقارات

وقال الشربينى: من المكتسبات، حوكمة التعاملات التى تتم فى ملف العقارات، مشيرا إلى أنه كان هناك فى الماضى اجراءات تهدر حقوق المواطنين والدولة أيضا فى ملف التعاملات على العقار.

وتابع: أيضا يستهدف القانون، حماية المواطنين من حالات النصب، التى كانت تحدث فى ذلك الملف ومن المكتسبات، تعظيم الاستفادة من الملف العقارى وتصدير المنتجات العقارية للخارج

تنظيم السوق العقارى

وتابع: الوزارة حاليا بصدد إنشاء وحدة بهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم السوق العقارى، وإنشاء منصة عقارية جديدة.

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