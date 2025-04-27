الأحد 27 أبريل 2025
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سياسة

نائب يرفض إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات لهذه الأسباب

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، والمقدم من الحكومة، قائلا: "هو حق يراد به باطل".

مناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

الدستور حصن الملكية لكل مواطن

وأشار النائب، إلى أن المادة 9 من القانون المدني و934 تؤكد أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعًا: "فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر ".

من المسئول عن بيانات العقارات بعد إنشاء قاعدة البيانات 

وأوضح عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، متسائلا: من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟.

تعديل قانون الشهر العقاري

وطالب النائب، بضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، موضحا أن المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري، متسائلا: أين استقلاليته؟.

إنشاء هيئة ملكية عقارية

وقال عضو مجلس النواب: تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق، وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

مشكلات في تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وأكد النائب، أن مشروع القانون يواجه العديد من المشكلات مثل الأحوزة العمرانية التي لم يتم تعديلها، لاسيما وأن "مشروع القانون معمول لمصر كلها مش للتجمع الخامس".

الحكومة غير جاهزة لتطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات سيواجه التعثر في التطبيق، قائلا: لذلك أرفض هذا المشروع وإن كانت النية حسنة، إلا أنه لا توجد هناك جاهزية للتطبيق لدى الحكومة.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

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