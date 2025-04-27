الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف

يعقد محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود جلسة الآن مع مسئولي ناديه من أجل الاتفاق على الرحيل من أجل تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا لمارسيل كولر. 

وعلمت فيتو أن حرس الحدود بصدد إعلان تنصيب أحمد زهران مدربا للفريق خلفا لمحمد يوسف حيث سبق وأن قاد زهران فريق الحرس خلال ابتعاد يوسف عن القيادة الفنية بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا. 

ويتوجه يوسف عقب انتهاء الجلسة إلى النادي الأهلي للاجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإعلان تنصيبه مديرا فنيا للفريق وقيادة تدريبات اليوم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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كولر الأهلي محمد يوسف

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