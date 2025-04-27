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ثقافة وفنون

نجوم الساحل يقترب من تحقيق 16 مليون جنيه

نجوم الساحل، فيتو
نجوم الساحل، فيتو

استطاع فيلم “نجوم الساحل” تحقيق إيرادات منذ بداية عرضه اقتربت من 18 مليون جنيه، حيث وصلت إلى الآن 15 مليونا 220 ألف جنيه.


قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

وفيلم نجوم الساحل بطولة: أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

وكان كريم داش شقيق الفنان أحمد داش، قد احتفل مساء اليوم الجمعة بحفل زفافه على هايدي الخولي وسط حضور الأصدقاء المقربين والأسرتين.

واحتفل الفنان الشاب أحمد داش ، في عام 2024 بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأسرة والأصدقاء المقربين.

 

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نجوم الساحل أحمد عبد الحميد علي صبحي مالك عماد علي السبع

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