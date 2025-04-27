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ثقافة وفنون

حقيقة تغيير نهاية فهد البطل لأحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

حصل مسلسل فهد البطل الذي قدمه الفنان أحمد العوضي على نسبة مشاهدة وإشادة كبيرة من الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وأكد أحد العاملين في المسلسل في تصريحات لفيتو إنه كان هناك نية لتغيير نهاية مسلسل فهد البطل، وأن يتم قتله هو في الحلقة الأخيرة، ولكن لم يتم الموافقة على هذه النهاية، ووضع النهاية الثانية وهي وفاة راوية شقيقة فهد والتي لعبت دورها الفنانة كارولين عزمي.

فهد البطل الحلقة الأخيرة 
وكانت الحلقة الأخيرة من فهد البطل قد شهدت قتل راوية “كارولين عزمي” على يد عمها غلاب الجارحي، بعدما كشف فهد الحقيقة الكاملة له بأنه نجل “حماد الجارحي” الذي قتل شقيقه “غلاب الجارحي”، وفي مشهد مؤثر يدخل أحمد العوضي في نوبة انهيار عصبي بعد وفاة شقيقته في أحضانه ويتوعد عمه غلاب. 

وتتوالى الأحداث، ويذهب “فهد" إلى دوار عمه غلاب ويطلق عليه الرصاص أكثر من مرة حتى فارق الحياة ونجح في أن يسترجع حق شقيقته ووالده حماد الجارحي.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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فهد البطل أحمد العوضي مسلسل فهد البطل نهاية فهد البطل
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