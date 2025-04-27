بحوزته 10 كيلو شابو، حجز عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في المخدرات

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز عنصر إجرامي خطر بحوزته مواد مخدرة تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على 10 كيلو جرامات من مخدر الشابو – بندقية خرطوش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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