السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

الحبس 6 أشهر لـ وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

وائل غنيم
وائل غنيم

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا. 

اتهامات وجهتها النيابة إلى وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

ووجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية في سب وقذف تركي آل الشيخ، تهمة سب المجني عليه  تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا شرفه واعتباره، من خلال نشر منشور ثابت به على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.


كما وجهت النيابة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

تقرير تكنولوجيا المعلومات يدين وائل غنيم

وحصل موقع فيتو على نص تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في اتهام وائل غنيم بسب وقذف تركي آل الشيخ.

وجاء في التقرير أن وائل سعيد عباس غنيم هو مستخدم الحساب والقائم على إدارته على موقع التواصل الاجتماعي إكس أرفق من صور ثابت بها عبارات سب للشاكي.

 

وكان محامي تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.


وأضاف البلاغ أن المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم التي انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وإزعاج تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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