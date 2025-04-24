وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الرقمية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كريم برنوسي، الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia، لبحث مشروعات وفرص التعاون مع الشركة في مجالات تقديم خدمات التعهيد الخارجي وخدمة العملاء والدعم الفني وحلول الأعمال المتكاملة.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارة وشركاء الاستثمار الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة Intelcia في دعم قطاعات خدمات الأعمال والتعهيد في مصر.

بيئة استثمارية جاذبة وشفافة

وأكد «الخطيب» التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، مشددًا على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين الشركات من التوسع والنمو داخل السوق المصري.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، مع التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية التحول الرقمي الشامل.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر المصرية داخل الشركات الدولية، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير مهارات الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونوه «الخطيب» إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية، داعيًا الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.

وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لأي تحديات تواجههم لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل عمليات التقديم والتراخيص، وهو ما من شأنه تقليص الوقت والجهد على المستثمرين وتعزيز الشفافية.

ومن جانبه أعرب كريم برنوسي الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص شركة Intelcia على تعزيز وجودها في السوق المصري، والتوسع من خلال افتتاح فروع جديدة، كجزء من خطة توسعية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

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