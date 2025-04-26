السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة خضروات نشب بها حريق في مدينة نصر

حريق سيارة؛ فيتو
حريق سيارة؛ فيتو

 أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة محملة بالخضروات نشب بها حريق في شارع صلاح سالم بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


وقال صاحب السيارة إنه فوجئ باندلاع النيران من سيارته التي كانت محملة بخضروات في طريقها للتوزيع على تجار التجزئة.


وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة  بشارع صلاح سالم في مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـسيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين تفحم السيارة بالكامل وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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شارع صلاح سالم مدينة نصر غرفة عمليات النجدة

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