أقوال الشهود في حادث تصادم كوبري أكتوبر

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث تصادم 4 سيارات على كوبري أكتوبر، أعلى ميدان عبد المنعم رياض، مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية لساعات.

وتستمع النيابة العامة لأقوال قائدي السيارات المتضررة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتسبب الرئيسي في الحادث، وكشف أحدهم أن سيارة مرسيدس كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه القادم من المهندسين إلى مدينة نصر، واختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة مجاورة، واصطدامه كذلك بالكتل الخرسانية الفاصلة بين الاتجاهين، مما تسبب في ارتداد الكتل نحو سيارته وتحطم مقدمتها، قبل أن يصطدم بسيارة سوزوكي فان، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة.

تفاصيل حادث تصادم كوبري أكتوبر

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وأمرت بندب لجنة فنية لفحص السيارات المتضررة وبيان أسباب التصادم بدقة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وإعداد تقرير فني شامل عنها.

كانت قوة أمنية قد انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث قامت بمعاينة مكان التصادم، وفحص السيارات المتضررة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

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