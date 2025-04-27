الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الصناعات الغذائية تنظم برنامجا عن "تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات فى التصنيع"

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 نظمت غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا تحت عنوان: "تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات في منشآت تصنيع وتداول الأغذية" بحضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة. 

 

 

 

ويأتى ذلك في ضوء حرص غرفة الصناعات الغذائية على رفع كفاءة العاملين بشركات أعضائها

 

 

 

 تناول البرنامج التدريبي شرح بعض الموضوعات الهامة، منها "الإدارة المتكاملة للآفات، أهمية الإدارة المتكاملة للآفات، آفات الغذاء فى منشآت تصنيع وتداول الأغذية، منهج الإدارة المتكاملة للآفات، خطط الإدارة المتكاملة للآفات، الممارسات الصحية الجيدة، الفحص والتقييم

 

 كما تطرق البرنامج التدريبي إلى طرق المكافحة غير الكيميائية والكيميائية، نموذج تطبيقي للإدارة المتكاملة للآفات فى منشآت تصنيع وتداول الأغذية والأخطاء الشائعة فى التطبيق: كيفية تأسيس البرنامج،التنفيذ العملى ونماذج عملية، المراقبة والرصد ودور الإشراف، التنسيق والتعاون:دور الإدارة العليا، دور العاملين، دور مقاول إدارة الآفات، التواصل، التقارير والسجلات والمستندات، التدريب، والمراجعة والتفتيش"

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية الأغذية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

أول رد من الفنانة نجلاء بدر بعد إجراء عملية تجميل وتغير ملامح وجهها ( صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

رسميا، الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني، ومحمد يوسف مديرا رياضيا

مباراة التتويج بالدوري الإنجليزي، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

معندناش حاجة بـ «بلاش»، التاريخ يكشف أكاذيب ترامب عن قناة السويس

خدمات

المزيد

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المجددون.. حسين الأنصاري، قائد الحركة العلمية في الهند

المزيد
الجريدة الرسمية