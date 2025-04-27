الصناعات الغذائية تنظم برنامجا عن "تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات فى التصنيع"

نظمت غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا تحت عنوان: "تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات في منشآت تصنيع وتداول الأغذية" بحضور عدد من الشركات أعضاء الغرفة.

ويأتى ذلك في ضوء حرص غرفة الصناعات الغذائية على رفع كفاءة العاملين بشركات أعضائها

تناول البرنامج التدريبي شرح بعض الموضوعات الهامة، منها "الإدارة المتكاملة للآفات، أهمية الإدارة المتكاملة للآفات، آفات الغذاء فى منشآت تصنيع وتداول الأغذية، منهج الإدارة المتكاملة للآفات، خطط الإدارة المتكاملة للآفات، الممارسات الصحية الجيدة، الفحص والتقييم

كما تطرق البرنامج التدريبي إلى طرق المكافحة غير الكيميائية والكيميائية، نموذج تطبيقي للإدارة المتكاملة للآفات فى منشآت تصنيع وتداول الأغذية والأخطاء الشائعة فى التطبيق: كيفية تأسيس البرنامج،التنفيذ العملى ونماذج عملية، المراقبة والرصد ودور الإشراف، التنسيق والتعاون:دور الإدارة العليا، دور العاملين، دور مقاول إدارة الآفات، التواصل، التقارير والسجلات والمستندات، التدريب، والمراجعة والتفتيش"

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