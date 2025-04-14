وفاة سعداوى ضيف الله النائب عن محافظة الإسكندرية

توفي مساء اليوم الاثنين، النائب سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدا من مسجد راغب بمسقط رأسه بمنطقة مرغم فى الإسكندرية.

عضو مجلس النواب

والنائب سعداوي هو عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية، وعضو بلجنة الشئون الإفريقية، وهو شقيق النائب رزق راغب ضيف الله أمين مستقبل وطن بالإسكندرية.

حصيلة وفيات مجلس النواب

وبوفاة النائب سعداوى راغب، وصل عدد عدد الوفيات بين أعضاء مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، إلى 13 حالة، بعد أن غيب الموت مؤخرا، النائبة رقية الهلالي، ومن قبلها في فبراير من العام الماضي، النائبة أمنية رجب، عضو لجنة الصحة بالمجلس عن محافظة المنيا.

وكان سبقها إلى جوار ربه النائب خليفة رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن محافظة سوهاج.

وفي فبراير 2023 فقد مجلس النواب أيضا، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد حته، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

كما ضمت قائمة الراحلين عن مجلس النواب، النائبة ابتسام أبو رحاب، في أكتوبر من العام الماضي 2022، وسبقها أيضا النائب الراحل أحمد زيدان، عضو المجلس عن دائرة شبرا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شهد مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق، واللواء سعد الجمال، أبرز نواب القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد.

كما رحل النائب فوزي فتى، عن القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد صراع مع المرض، وفقد المجلس النائبة المعينة فرحة الشناوي.

كما فقد مجلس النواب، النائب جمال حجاج، متأثرا بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، ونفس الحال مع النائب حسن عيد، الذي توفي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة على المقعد الفردي بالسويس.

ضوابط شغل المقعد الشاغر في مجلس النواب

ونظم قانون مجلس النواب، الموقف في حالة وقوع أي وفيات، حيث تنص المادة 25 على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

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