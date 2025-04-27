الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

إيهاب واصف، فيتو
إيهاب واصف، فيتو

أسعار الذهب ، صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.

وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.


السوق يسجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع

وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.


وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.

انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7%

كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.


وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.

وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إتحاد الصناعات الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة اسعار الذهب العالمية صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى
ads

الأكثر قراءة

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية