"لسه الأماني ممكنة".. الكرة الذهبية تغازل محمد صلاح.. ثنائي يهدد حلم الملك المصري.. ودوري الأبطال يخرج مبابي وفينيسيوس من الحسابات

تجددت آمال النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعد عدة محاولات غير ناجحة في السنوات الماضية.

خروج فينيسيوس من الحسابات

والسبب يكمن في إقصاء ريال مدريد الإسباني من منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي، وبالتالي تراجعت أسهم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور خاصة أن الريال مهدد بعدم الفوز بلقب الدوري الإسباني حيث يأتي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف برشلونة قبل 7 جولات على ختام المسابقة.

ثنائي يهدد حلم صلاح

وأصبح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو العنصر الحاسم لاختيار اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خاصة إذا كان هناك أكثر من لاعب ينافس على الجائزة الفردية، وبعد أن تساوت كفة صلاح مع مبابي وفينيسيوس بالإقصاء من "الشامبيونزليج" تظل كفة البرازيلي رافينيا أبرز لاعبي برشلونة هي الأعلى بعد أن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال، وينافس على لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وأيضا لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الذي قاد فريقه للوصول لنصف النهائي وينافس بقوة على لقب الدوري الإيطالي.

فرص صلاح في التتويج

صلاح يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الثانية في مسيرته ورقم 20 في تاريخ ليفربول، وهذا التتويج الجماعي سوف يجعله منافسًا لآخر لحظة على الجائزة الأشهر في عالم كرة القدم، وهو يسعى ليكون أول لاعب مصري وعربي والثاني إفريقيا الذي يفوز بالكرة الذهبية.

صلاح سيكون قريبًا جدًا من الفوز بالكرة الذهبية إذا فاز آرسنال الإنجليزي أو الإنتر الإيطالي بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ورافينيا الأقرب للكرة الذهبية

ومن جهته، قال النجم البرازيلي كافو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رافينيا يواجه منافسًا قويًا اسمه محمد صلاح".

وأضاف: "بكل صراحة رافينيا يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم بفضل أرقامه القياسية التي يحققها مع برشلونة وكل ما يقدمه مع الفريق".

أرقام محمد صلاح ورافينيا هذا الموسم

وساهم رافينيا بشكل كبير في منافسة برشلونة على الثلاثية هذا الموسم، حيث تأهل الفريق الكتالوني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تصدر جدول ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

على الجانب الآخر، يعتبر صلاح نجم الريدز الأول هذا الموسم، حيث ساهم بشكل فعال في اقتراب الفريق من لقب البريميرليج الثاني في تاريخه، حيث يفصله 3 نقاط فقط عن حسم اللقب، كما يتصدر النجم المصري قائمة هدافي المسابقة برصيد 27 هدفًا.

يذكر أن محمد صلاح أنهى أخيرًا الجدل الدائر حول مستقبله مع ليفربول، بالإعلان عن تجديد عقده لمدة موسمين، وأصبح بناء على الشروط المالية التي وقع عليها الأعلى دخلًا في تاريخ نادي ليفربول، مثل زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الذي جدد هو الآخر، حيث يتقاضى كل منهما راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، مما يعكس مكانتهما الكبيرة في مشروع الفريق بقيادة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت.

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