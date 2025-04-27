نيابة الشئون المالية تحقق في بلاغ يتهم حمو بيكا بتضليل العدالة

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا والذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه تعرض لواقعة سرقة من أشخاص معروفين لديه ولم يبلغ السلطات إلى نيابة الشئون المالية وغسل الأموال للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.

وجاءت تفاصيل البلاغ أنه بعد ادعاء مطرب المهرجانات حمو بيكا بتعرضه للسرقة من مساعده الشخصي وفني تكييف، ادعى بيكا أن الأخير هارب من حكم سنتين، ولكنه لم يبلغ السلطات وهنا يكون بيكا متهما بتضليل العدالة، وتسهيل هروب الجناة من الملاحقة القضائية.

جريمة البلاغ الكاذب

وأضاف البلاغ أن حمو بيكا خالف نص المادة (145) عقوبات، والتي تجرم من علم بجريمه ولم يبلغ السلطات وأعان الجاني على الفرار من القضاء أو أخفى أدلة الجريمة ومعلوماتها يعاقب بالحبس، ولكن قد تكون تلك الواقعة كاذبة فإن بيكا يقع تحت سيف القانون باتهامات تتعلق بجريمة البلاغ الكاذب.

وأشار البلاغ إلى أنه إذا كانت الواقعة غير حقيقية فإن بيكا يقع تحت تأثيم المواد 303 و305 عقوبات، الخاصة بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، والعقوبة هي الحبس سنتين والغرامة.



وأوضح البلاغ أن حمو بيكا في جميع الأحوال، سواء كان ادعاءً صحيحا، أو كاذبا فإنه يخضع للعقوبات طبقا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018، والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت، سواء كان ضحية سرقة أو كان أمرا كاذبا، فليست مواقع التواصل الاجتماعي بديلا عن مؤسسات الدولة أو وسيلة لنشر الأخبار الكاذبة.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 1184463 عرائض، النائب العام بفتح تحقيق موسع وإجراء التحريات الأمنية حول حقيقة الواقعة وملابساتها وضبط كافة أطرافها والتحقيق معهم؛ تمهيدا لتقديم الجناة إلى العدالة لمحاكمتهم محاكمة عاجلة مع اتخاذ اللازم قانونا.

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