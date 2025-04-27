الأحد الساخن في الأهلي بعد رحيل كولر.. محمد يوسف يقترب من القيادة الفنية.. والخطيب يختار شوقي للاستمرار بالجهاز الفني الجديد

أحداث ساخنة يشهدها النادي الأهلي حاليا بعد قرار توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون وتأهب الجميع لإعلان النادي الأهلي اسم مدربه الجديد المؤقت اليوم قبل مران الفريق في السابعة مساء.

من جانبه قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، والحالي لفريق حرس الحدود، يبقى الأقرب لتولي القيادة الفنية بشكل مؤقت للنادي الأهلي خلفا لمارسيل كولر، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث يميل الخطيب إلى اختيار محمد يوسف لقيادة الأهلي مؤقتا ويعاونه محمد شوقي.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمس، حيث يتأهب الأهلي لاختيار مدير فني أجنبي جديد لاستكمال الموسم المحلي وقيادة الفريق في كأس العالم للأندية، ويمتلك الأهلي العديد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب ومنهم البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري فايلر البرتغالي كيروش والألماني ماركو روزه ولكن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم تستقر حتى الآن على خليفة مارسيل كولر.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم في السابعة مساء تحت قيادة فنية جديدة مؤقتة بعد توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس.

ووجه النادي الأهلي الشكر لـ مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.. مؤكدا اعتزازه بما قدمه المدير الفني ومثمنا عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي بعد اقتراب رحيله

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 أهداف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

صن داونز كابوس المدرب السويسري

وفشل مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في فك عقدة صن داونز، حيث واصل الفريق الجنوب إفريقي تفوقه علي السويسري.

كولر واجه صن داونز في 6 مواجهات سابقة، فشل خلالها في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر في 2.

كما كانت أكبر هزيمة للمدرب كولر مع الأهلي علي يد صن داونز، وذلك حينما فاز الفريق الجنوب إفريقي علي المارد الأحمر بخمسة أهداف لهدفين في دوري أبطال إفريقيا.

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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