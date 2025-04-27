الأحد 27 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

عادل إمام
عادل إمام

احتفل أمس المخرج والمنتج عصام إمام بحفل زفاف ابنته بين لفيف من نجوم الفن، منهم يسرا والفنانة لبلبة والإعلامية إسعاد يونس، محمد عادل إمام، أشرف زكي، أحمد آدم، شريف منير، محمود عبد المغني، باسم سمرة، وخالد زكي، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

وتساءل البعض عن سبب غياب النجم الكبير عادل إمام عن حضور الزفاف، لكن شقيقه أكد أنه فضل أن يظل في المنزل.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام أعرب عن استيائه الشديد لما يتردد حول تدهور حالة عادل امام الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.

وقال في تصريحات خاصة لفيتو: "الزعيم يمارس حياته الطبيعية بشكل مستمر، ولا صحة لمرضه ونقله لغرفة العناية المركزة كما ردد البعض"، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن المنتج الكبير عاصم إمام قدم للسينما المصرية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال المهمة منها "عريس من جهة أمنية"، و"التجربة الدنماركية"، و"الإرهاب والكباب"، و"أمير الظلام"، ومسرحيات "رد قرضي"، و"بالو بالو" وغيرها من الأعمال.

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