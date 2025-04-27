الأهلي يدرس إجراء تعديلات في الجهاز الطبي

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لإجراء تعديلات في الجهاز الطبي للفريق بعد رحيل مارسيل كولر من خلال إعادة الدكتور أحمد أبو عبلة لتولي مهام رئاسة الجهاز الطبي مجددا خلال المرحلة المقبلة.

أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي السابق

كما قال مصدر داخل الأهلي إن محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لفريق حرس الحدود يبقي الأقرب لتولي القيادة الفنية بشكل مؤقت للنادي الأهلي خلفا لمارسيل كولر، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي حيث يميل الخطيب إلى اختيار محمد يوسف لقيادة الأهلي مؤقتا ويعاونه محمد شوقي.

ويعلن النادي الأهلي اليوم اسم مدربه المؤقت الذي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إعلان رحيل مارسيل كولر بشكل رسمي وذلك بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم في السابعة مساء تحت قيادة فنية جديدة مؤقتة بعد توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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