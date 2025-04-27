الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن اليوم اسم مدربه المؤقت بعد رحيل كولر

الخطيب مع كولر، فيتو
الخطيب مع كولر، فيتو

يعلن النادي الأهلي اليوم اسم مدربه المؤقت الذي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إعلان رحيل مارسيل كولر بشكل رسمي، وذلك بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي. 

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم في السابعة مساء تحت قيادة فنية جديدة مؤقتة بعد توجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب افريقي السويسري مارسيل كولر المدير الفني مباراة بتروجت

مواد متعلقة

موقف ربيعة من تدعيم دفاع الأهلي أمام العين الإماراتي

الأهلي يطمئن على جاهزية أشرف داري لمواجهة العين

مباراة الأهلي والعين الإماراتي، موعد فتح بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير

بروفة أخيرة باستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والعين
ads

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

البيضاء تتراجع 5 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم، زيادة جديدة في سعر الطماطم بسوق العبور

الموز المستورد يصل لـ70 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية