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حوادث

التحريات: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب داخل فندق بالقاهرة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تسلمت  النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول العثور على جثة شاب داخل فندق، بالقاهرة، وتبين أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأضافت التحريات أن المتوفى كان يتردد عليه أصدقاء ويظلوا معه لساعات متاخرة من الليل كما كان يسهر بشكل دائم.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل فندق بمحافظة القاهرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبالكشف عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية غير علامات لحقن بالذراعين والرقبة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة ادارة شرطة النجدة

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