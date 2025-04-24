التحريات: جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب داخل فندق بالقاهرة

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول العثور على جثة شاب داخل فندق، بالقاهرة، وتبين أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأضافت التحريات أن المتوفى كان يتردد عليه أصدقاء ويظلوا معه لساعات متاخرة من الليل كما كان يسهر بشكل دائم.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل فندق بمحافظة القاهرة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبالكشف عليه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية غير علامات لحقن بالذراعين والرقبة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.