الكونفدرالية، يحل اليوم الأحد، نهضة بركان المغربي ضيفا أمام نظيره شباب قسنطينة الجزائري علي أرضية ملعب “محمد حملاوي” بمدينة قسنطينة الجزائرية في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

التشكيل المتوقع لمباراة شباب قسنطينة ضد نهضة بركان بالكونفدرالية

تشكيل نهضة بركان المتوقع ضد شباب قسنطينة

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: يوسوفو دايو – محمد أمين ساديل – هيثم منعوت – عبد الحق عسال

خط الوسط: ياسين البحيري – عماد الرياحي – مامادو لامين كامارا – أيوب خيري

خط الهجوم: يوسف الزغودي – بول باسين

تشكيل شباب قسنطينة المتوقع ضد نهضة بركان

حراسة المرمى: بو حلفاية

خط الدفاع: أسامة مداحي – شاهين بلول – أشرف بودرامة – هواري بوش.

خط الوسط: بن شعيرة – ميسالا مرباح – براهيم ديب

خط الهجوم: عبد النور بلحسيني – منذر طمين – بن شاعة

وحقق نهضة بركان فوزا كبيرا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعبه الأسبوع الماضي.

ويدخل نهضة بركان مباراة شباب قسنطينة وعينه على الوصول للقب الكونفدرالية بعدما توج الفريق المغربي مرتين بالبطولة عامي 2020 و2022، فيما حل وصيفا نسختي 2019 و2024.

وتواجد نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 4 مرات في آخر 6 نسخ وعلى أعتاب تحقيق رقم قياسي بالتواجد للمرة الخامسة في أخر 7 بطولات.

كما نجح نهضة بركان بقيادة التونسي معين الشعباني في قيادة الفريق المغربي لتحقيق لقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة شباب قسنطينة ضد نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية

وتنطلق صافرة مباراة نهضة بركان أمام شباب قسنطينة في تمام السابعة مساء اليوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة شباب قسنطينة ضد نهضة بركان

ومن المقرر أن تنقل مباراة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD6.

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