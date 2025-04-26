في جولة جديدة للمفاوضات مع إيران، وصول طائرة ويتكوف إلى مطار مسقط الدولي

هبطت طائرة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان، وفقا لبيانات "Flightradar24".



وبحسب موقع "Flightradar24"، هبطت طائرة "Bombardier Global 7500" في عمان في حوالي الساعة 01:40 بتوقيت موسكو.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو حوالي الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، مفاوضات إيرانية أمريكية، ومن المتوقع أن يشارك ويتكوف في المحادثات غير المباشرة مع إيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اجتمع مع ويتكوف في الكرملين يوم الجمعة.

ومن الجانب الروسي، شارك أيضا في الاجتماع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

قال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي تستأنف، السبت، إن إيران ترى أن برنامجها الصاروخي هو العقبة الأكبر في المناقشات وليس تخصيب اليورانيوم.

واتفق الجانبان الإيراني والأمريكي خلال محادثاتهما في روما قبل أيام على البدء في وضع إطار لحل الخلاف القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامج طهران النووي، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول أن المفاوضين الإيرانيين غادروا روما وهم على قناعة بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهران بأنها لن تنهي برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل أو تتنازل عن كل اليورانيوم، الذي خصبته بالفعل، لكنه أشار إلى أن برنامجها الصاروخي لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الأسبوع إن إيران سيتعين عليها وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل بموجب الاتفاق واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتشغيل محطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة لديها.

ووصف المسؤول الإيراني هذا التعليق بأنه "موقف إعلامي جديد"، وقال إنه لن يسهم في إحراز تقدم في المفاوضات.

وذكر المسؤول أن "نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية في المناقشات العامة والتفاهمات المتبادلة هي مسألة الصواريخ".

وأكد المسؤول موقف إيران الثابت بأنها لن تقدم أي تنازلات أخرى بخصوص برنامجها الصاروخي تتجاوز تلك المتفق عليها في اتفاق سابق أبرم في عام 2015، قائلا إن القدرات الدفاعية الإيرانية "غير قابلة للتفاوض".

وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، فيما لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

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