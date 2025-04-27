طرق علاج الوخز والتنميل في اليدين والقدمين

التنميل، أو ما يُسمى أيضًا بالوخز، هو شعور شائع له أسباب متعددة، منها تلف الأعصاب.

والشعور بالتنميل المفاجئ في يديكَ وقدميكَ أمر يحدث كثيرا ويوجد عدة أسباب كامنة وراء ذلك، بما في ذلك مشاكل الأعصاب والمشاكل العصبية.

مع أن الشعور المؤقت بالوخز والإبر ليس مثيرًا للقلق وعادةً ما يزول من تلقاء نفسه، إلا أنه يجب معالجة الوخز المستمر الذي يزداد سوءًا مع مرور الوقت، ثم اتباع العلاج المناسب.

الأسباب الشائعة للتنميل في اليدين والقدمين

في بعض الحالات، قد تُساعد بعض العلاجات المنزلية أيضًا في تخفيف الألم.

وتتضمن الأسباب الشائعة للوخز والإبر في اليدين والقدمين وفقا لموقع The health



و التنميل، أمر شائع جدًا، لدرجة أن كل شخص يعاني منه في مرحلة ما من حياته، ويكون السبب غير ضار، وتكون الأحاسيس مؤقتة فقط وتشمل العوامل الشائعة الضغط المطول على العصب، مثل النوم وذراعك مثنية، أو ضعف الدورة الدموية ومع ذلك، هناك أسباب أكثر إثارة للقلق تشمل:

تلف الأعصاب الناجم عن الإصابات أو مرض السكري أو الحالات الطبية الأخرى.



نقص الفيتامينات، مثل نقص فيتامين ب12

بعض الأدوية مثل أدوية القلب أو ضغط الدم، والأدوية المضادة للعدوى

تنميل اليدين



الحالات الطبية الكامنة مثل مرض السكري والتصلب المتعدد ومشاكل الغدة الدرقية



متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية؟



يجب عليك طلب العناية الطبية في حالة الشعور بالوخز والإبر بشكل متكرر إذا:



١- صاحب الوخز والإبر أعراض أخرى، مثل الضعف، والخدر، والألم، أو التغيرات في الإحساس.



٢-لديك تاريخ من مرض السكري، أو تلف الأعصاب، أو حالات طبية أخرى.



يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب الوخز والإبر والحصول على العلاج إذا لزم الأمر لأن التشخيص المبكر والعلاج، يمكن أن يساعد في منع المزيد من تلف الأعصاب والمضاعفات.

العلاجات المنزلية لعلاج التنميل في اليدين



فيما يلي بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الخدر والتنميل المؤقت:

الراحة؛ تجنب الأنشطة التي تزيد من تفاقم الأعراض لديك وأعطي يديك وقدميك قسطًا من الراحة.



ضعي كمادات دافئة على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة في كل مرة.



قم بتدليك المنطقة المصابة بلطف لتحسين الدورة الدموية.



قم بإجراء تمارين التمدد اللطيفة للمساعدة في تخفيف الضغط على الأعصاب.



تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في تقليل الألم والالتهاب.



بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر نقص بعض الفيتامينات، وخاصةً فيتامينات ب (ب1، ب6، ب12)، وفيتامين د، على صحة الأعصاب ويساهم في الشعور بالوخز.

وفي مثل هذه الحالات، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.



التنميل أمر شائع، وقد يصيب أي شخص في أي وقت. لا يمكن التنبؤ به، مع ذلك، يُمكن أحيانًا الوقاية من الوخز بالإبر المتكرر بالحفاظ على وضعية جيدة، وتجنب الحركات المتكررة، وضبط الحالات الصحية الكامنة مثل داء السكري، والتأكد من تناول كمية كافية من الفيتامينات وخاصةً فيتامين ب12 والحفاظ على ترطيب الجسم وممارسة الرياضة بانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.