النصر يسحق يوكوهاما إف مارينوس الياباني برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق النصر السعودي للدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ربع النهائي للبطولة والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

أحرز هدف النصر الأول جون دوران بالدقيقة 27.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 31.

ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بالدقيقة 38

وأضاف جون دوران الهدف الرابع في الدقيقة 49.

تشكيل النصر المتوقع وكوهاما إف مارينوس الياباني

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

وينتظر النصر الفائز من مباراة السد القطري أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، والتي ستقام اليوم الأحد ضمن منافسات الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم،

وشهدت بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام أداءً مثيرًا، وخاصة من فريق النصر السعودي الذي استطاع تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب “2-0” في دور الـ16.

وفي المقابل حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس انتصارًا كبيرًا على شنجهاي الصيني بنتيجة “5-1″.

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