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رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر يتقدم بثلاثية على يوكوهاما إف مارينوس بالشوط الأول

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

 تقدم  فريق النصر السعودي على نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة 3-1 بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وأحرز هدف النصر الأول جون دوران بالدقيقة 27.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بالدقيقة 31.

ثم  أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بالدقيقة 38

تشكيل النصر المتوقع وكوهاما إف مارينوس الياباني

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

 ويسعى فريق النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، خاصة بعد تقليص فرصه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام أداءً مثيرًا، وخاصة من فريق النصر السعودي الذي استطاع تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب “2-0” في دور الـ16.

 وفي المقابل حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس انتصارًا كبيرًا على شنجهاي الصيني بنتيجة “5-1″.


موعد مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس في دوري أبطال آسيا

وتُقام المباراة المرتقبة اليوم السبت 26 أبريل 2025، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة، 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ويوكوهاما مارينوس

وستنقل مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس عبر قنوات، SSC SPORT HD داخل المملكة العربية السعودية، وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول العربية.

كما توفر قنوات الكأس القطرية والرابعة الرياضية العراقية تغطية مباشرة لفعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.


 

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التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

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