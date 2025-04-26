غدا، محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار في الساحل الشمالي

تنظر محكمة مطروح، غدا، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

وقال دفاع الفنانة، إن الواقعة تعود إلى شهر 9 عام 2024 بإحدى القرى في الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن المتهم عامل بالقرية، وصور الفنانة انتصار دون علمها، واعتدى عليها لفظيا وبدنيا، وعليه حررت الفنانة محضرا ضد المتهم.

وأشار دفاع الفنانة، إلى أن المتهم قام بارتكاب أعمال مخلة بالآداب وكشف عورته، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تعرضت الفنانة "انتصار" أثناء تواجدها في فيلتها الخاصة، للتحرش من أحد الأشخاص، وقام بتصويرها "خلسة" بدون علمها، بالإضافة إلى قيامه بعمل بعض الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية، أثناء قيادتها سيارتها، محاولا فتح باب السيارة التي كانت تستقلها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وحررت الفنانة انتصار المحضر اللازم بالواقعة، على الفور أنتقل الشرطة وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

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