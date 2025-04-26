تفاصيل شخصية محمد عبد الرحمن في مسلسل “بريستيج”

يحظى مسلسل بريستيج باهتمام قطاع كبير من الجمهور وذلك بعد عرض أول حلقتين منه يوم الخميس الماضي، ولفت الفنان محمد عبد الرحمن الأنظار بأدائه المميز خلال أحداث المسلسل.

ويؤدي محمد عبد الرحمن دور أكرم في مسلسل “بريستيج”، وهو شخصية محورية يعمل “ويتر” لمطعم وكافيه بريستيج الواقع في وسط البلد.

يتمتع أكرم بشخصية قيادية تجمع بين الحزم والمرونة، إذ يتولى إدارة طاقم العمل بحكمة وتنظيم، كما يحرص دائمًا على الحفاظ على صورة المكان الراقية، ويتعامل مع الزبائن بلباقة واحترافية، مما يجعله جزءًا أساسيًا من نجاح المطعم والكافيه.

حضور أكرم في العمل يضفي طابعًا خاصًا من الجدية والدفء، ويعكس التزامه العميق بمهنته وسعيه الدائم لتقديم أفضل تجربة للزوار رغم أن المكان يعاني على نواح عدة ولكنه كن المتوقع أن يواجه تحديات كثيرة في أحداث المسلسل خاصة بعد وقوع جرائم قتل في المكان.

جريمتا قتل في أول حلقتين من مسلسل بريستيج

وشهدت أولى حلقات العمل جريمتي قتل، ففي أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وقعت جريمة قتل تامر الجمال الذي جسد شخصيته الفنان (أحمد داود) وهو أحد أبرز ضيوف الشرف في هذا العمل، أما الحلقة الثانية من المسلسل فشهدت قتل بسام رجب.

قصة مسلسل بريستيج

تدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء حيث يحاول الجميع كشف القاتل، ويتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل بريستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

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