لقاء مفتوح مع الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات - جامعة عين شمس، والدكتورة أسماء زعزع - وكيلة كلية البنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الحديدي لقاءً مفتوحا بعنوان "الشباب وصناعة المستقبل: معًا نصنع مستقبل أكثر ازدهارًا ".

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل في تمام الحادية عشرة صباحًا بالتعاون مع أسرة من أجل مصر بكلية البنات، بمقر مسرح كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس



يدير اللقاء د.فيروز محمود " أستاذ الجغرافيا بكلية البنات جامعة عين شمس- عضو لجنة الجغرافيا والبيئة ".. يشارك في الحوار اللواء محمد الغباري - "أستاذ دكتور علوم استراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية "، ود. منى الحديدي "أستاذ علم الاجتماع – كلية الآداب بجامعة حلوان - ومقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.



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