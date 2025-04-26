المتحدث الرسمي للأهلي يلقي باللوم على المصورين والصحفيين في أزمة مباراة صن داونز

وجه محمد ثابت المتحدث الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتقادات إلي الإعلام الرياضي والمصورين، على خلفية أزمة مباراة الأهلي وصن داونز، التي أقيمت أمس في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر محمد ثابت منشورا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: " دعونا نتحدث بمهنية بعيدا عن الانتماءات، وبعيدا عن النتائج وبعيدا عن الحب والكره، من المسئول عما نشهده من تراجع مُقلق في احترافية الصحافة والإعلام الرياضي في الآونة الأخيرة؟!

وواصل " اعتقد أنه أمرٌ مُقلقٌ للغاية، أن نرى المصورين يقتحمون أرض الملعب لينتج عنها العديد من المشادات، وأن تسمع نبرة وطريقة وجودة الأسئلة أثناء محاورة المدربين واللاعبين.

وأضاف " ناهيك عن مقصورة الإعلاميين التي تعد مكانا مميزا ليس للعمل، بل لوابل الشتائم والإهانات والسلوك العدواني وقذف الزجاجات أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب إلي غرف خلع الملابس. كل هذا لا يعكس إلا فجوةً خطيرة في المعايير وتدهورا حادا في الإعلام بكافة أشكاله.

وزاد " وكما نعلم جميعا فقد نشرت وسائل الإعلام الدولية صورًا ومقاطع فيديو للمشهد المُشين لخروج كولر من أرض الملعب مُشوّهةً صورتنا على الساحة العالمية. وأود أن أنوه أنها ليست المرة الأولى واسألوا لاعبي كل الأندية، بل والمنتخبات.

وأكمل " لربما تتسبب هذه الكلمات ببعض من الحرج أو الضيق للبعض، ولكنني أراهن على مهنية العديد من الزملاء والأساتذة الكبار الذين تتلمذنا على أيديهم في دحض مثل هذه السلوكيات.

واختتم " أتمنى أن تصل رسالتي إلي المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة الرياضة، ونقابة الصحفيين، بكل احترام، لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، من أجل عودة الهيبة المفقودة للإعلام والصحافة والرياضة المصرية، فلابد من وضع معايير اعتماد صارمة، وبرامج تدريب مهنية، وإجراءات تأديبية واضحة لجميع عناصر المنظومة الإعلامية.

وكان النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في الإياب بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

الخطيب يقرر إلغاء مران الأهلي اليوم

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة بالأهلي إلغاء مران الفريق اليوم، حيث أكد مصدر تلقي لاعبي الأهلي والجهاز الفني إخطارا من محمد شوقي مدير الكرة بإلغاء مران الفريق اليوم.

وجاء ذلك بعد خروج الأهلي من دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه.

وكان من المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصر اليوم قبل قرار الإلغاء.

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