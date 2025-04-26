الإتربي: خطف الأهلي لـ زيزو تسبب في زيادة التعصب بين الجماهير (فيديو)

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر: إنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 100 مليون جنيه، والأرقام الحالية خيالية وتضر "بأوضة اللبس".

مبالغ ورواتب اللاعبين في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "أرقام اللاعبين في مصر خيالية، ويجب على كل الأندية وضع سقف للرواتب".

وتابع: "ظروف مصر متسمحش بأسعار اللاعبين الحالية، وهي أرقام مستفزة للشارع ولقطاع كبير من اللاعبين".

خطف الأهلي لزيزو

وأشار إلى أن خطف الأهلي لـ أحمد مصطفى زيزو أثار غضب جماهير نادي الزمالك، وتسبب في زيادة التعصب بين جماهير الناديين".

وأكد أن مارسيل كولر كان السبب الرئيس وراء خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور النصف النهائي أمام صن دوانز.

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