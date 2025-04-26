تأييد حبس مدير حمام سباحة نادي الترسانة سنتين في واقعة غرق طفل

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، بتأييد حكم حبس مدير حمام سباحة نادي الترسانة، لمدة سنتين، في اتهامه بالقتل الخطأ في واقعة غرق الطفل حمزة داخل حمام السباحة الخاص بالنادي.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال زملاء لاعب الملاكمة الذي تعرض للغرق بحمام سباحة داخل نادي الترسانة، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه أثناء إجراء فريق الملاكمة الاستشفاء بحمام السباحة، تعرض اللاعب حمزة تامر للغرق، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة نتيجة توقف بعضلة القلب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن فريق الملاكمة بنادي الترسانة عقب انتهائهم من التدريب توجهوا لعمل جلسة استشفاء في حمام السباحة الأولمبي، وكان المتوفى برفقتهم، فأصيب بحالة إعياء بعدما ابتعد عن باقي الفريق، وبدأ في الغرق بعد الدخول المنطقة العميقة، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

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