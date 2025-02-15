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حوادث

الحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه للمتسببين في غرق لاعب نادي الترسانة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح العجوزة في القضية المعروفة إعلاميًا بغريق نادي الترسانة الذي يدعى حمزة تامر، بالحبس غيابيًا سنتين وغرامة 20 ألف جنيه لمدير حمام السباحة ومدرب فريق الملاكمة، وإحالة الدعويين المدنيتين للمحكمة المدنية المختصة للتعويض المدني المؤقت مليون وواحد عن كل دعوى.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال زملاء لاعب الملاكمة الذي تعرض للغرق بحمام سباحة داخل نادي الترسانة، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه أثناء إجراء فريق الملاكمة الاستشفاء بحمام السباحة، تعرض اللاعب حمزة تامر للغرق، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، ليفارق الحياة نتيجة توقف بعضلة القلب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن فريق الملاكمة بنادي الترسانة عقب انتهائهم من التدريب توجهوا لعمل جلسة استشفاء في حمام السباحة الأولمبي، وكان المتوفى برفقتهم، فأصيب بحالة إعياء بعدما ابتعد عن باقي الفريق، وبدأ في الغرق بعد الدخول المنطقة العميقة، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. 

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التحقيقات الأولية العجوزة اللاعب حمزة تامر جنح العجوزة حمام سباحة داخل نادي الترسانة
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